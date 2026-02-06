GOL reanudará los vuelos de São Paulo a Caracas el 8 de marzo

La ruta entre los aeropuertos de Guarulhos (Brasil) y Maiquetía (Venezuela) se cubrirá con dos vuelos en cada sentido y cuatro frecuencias semanales, usando aviones con capacidad para 176 pasajeros, según un comunicado de GOL.

GOL inauguró su ruta São Paulo-Caracas en agosto pasado, pero se vio obligada a suspender los vuelos en noviembre, al igual que la gran mayoría de aerolíneas internacionales, por una alerta de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

A raíz de la cancelación de los vuelos, el Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro y el Instituto de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela revocaron la concesión de vuelo a varias compañías extranjeras que operaban en el país.

Las restricciones a los vuelos precedieron a la operación militar lanzada por Estados Unidos que llevó el pasado 3 de enero al bombardeo de varias posiciones en Venezuela y a la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores en Caracas.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la reapertura de las conexiones aéreas con Venezuela, después de una llamada telefónica con la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, quien dijo que todas las aerolíneas son bienvenidas al país.

GOL se suma a otras aerolíneas internacionales, como las colombianas Wingo, que reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero, y Avianca, que retomará sus rutas el 12 de febrero.