Jáquer español reclamado por la Europol recibe asilo político en Rusia

"En febrero de 2025 tuve que solicitar asilo en Rusia. A día de hoy tengo el estatus de asilado político", comentó este viernes a la agencia TASS.

Arias, que llegó a este país en agosto de 2024 en el marco una beca que le concedió la Casa Rusa de Madrid, espera recibir próximamente la ciudadanía rusa, añade la fuente.

La Europol publicó en su momento una orden de búsqueda y captura contra Arias Gil, cuyo alias era 'Desinformador Ruso', por supuestamente facilitar información a un grupo prorruso para lanzar ciberataques contra España.

Al ciudadano español, oriundo de Madrid de 37 años, se le acusa de daños informáticos con fines terroristas, apología del terrorismo y pertenencia a una organización criminal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se trataría de la red de apoyo del grupo de piratas informáticos NoName057 (16), considerado cercano al Kremlin.