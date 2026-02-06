La actividad de la construcción en Argentina creció un 6,3 % en 2025

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró además en el último mes de 2025 una mejora del 3,8 % en relación a noviembre.

Los datos difundidos este viernes marcan una importante mejora respecto al desplome del 27,4 % registrado en 2024, año en que la actividad de la construcción se vio severamente afectada por el cuadro de retracción económica, elevada inflación, pérdida del poder de compra de los hogares y severo ajuste fiscal sostenido por el Gobierno de Javier Milei, que incluyó la paralización de las obras de infraestructura pública.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, en 2025, "tras un largo período de parálisis, el mercado encontró un nuevo punto de equilibrio: las operaciones crecieron, la demanda volvió a activarse y el crédito hipotecario reapareció como motor central de la actividad. No fue un año de euforia, pero sí de normalización".

Según los datos oficiales difundidos este viernes, los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 2,9 % interanual en noviembre último, hasta los 388.472, mientras que la superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró una subida del 13,6 % con respecto al mismo mes de 2024.

"De cara a 2026, las perspectivas son de continuidad y mayor confianza, especialmente entre los desarrolladores, que comenzaron a convalidar nuevos valores de tierra y a trasladar esos precios a sus proyectos", explicó el informe del Grupo Construya, que consideró que el sector entre ahora "en una etapa clave, donde las decisiones macroeconómicas y financieras terminarán de definir si la recuperación se consolida o se mantiene en modo prudente".