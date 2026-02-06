La actividad industrial de Argentina creció un 1,6 % en 2025

De acuerdo con los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero creció un 1,6 % en 2025, tras haber registrado el año anterior su peor desempeño desde 2022.

No obstante, en el último mes de 2025 registró una caída del 0,1 % respecto a noviembre y del 3,9 % en comparación con diciembre de 2024, encadenando también seis meses de retracción en términos interanuales.

Tras la fuerte caída de 2024, en el contexto del severo ajuste puesto en marcha a finales de 2023 por el Gobierno de Javier Milei, el sector manufacturero exhibió una recuperación lenta y heterogénea en el primer semestre de 2025, de la mano de una paulatina desaceleración de la inflación.

Sin embargo, en el segundo semestre la actividad industrial se vio afectada negativamente por un estancamiento en el consumo, un crecimiento de las importaciones y un encarecimiento del crédito, entre otros factores.

En 2025, doce de las dieciséis ramas industriales registraron un crecimiento respecto al año anterior, destacando los equipos de transporte (16,4 %), muebles y colchones (14 %) y el sector de maquinaria y equipos (5,1 %), entre otros.

Entre las cuatro ramas que cayeron resaltaron los productos de metal (-10.1 %), la industria textil (-7,8 %) y las prendas de vestir, cuero y calzado (-4,9 %).

De cara a 2026, expertos anticipan una mayor recuperación industrial ante un escenario de mayor estabilidad macroeconómica, aunque con una heterogeneidad persistente que dependerá, en parte, de la demanda interna y los salarios.