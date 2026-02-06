La Bolsa de Buenos Aires cierra con una suba del 1,51 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una suba de 1,47 % para quedar en 122.025.381,30 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Grupo Financiero Galicia (-0,27 %) y Grupos y Mercados Argentinos (-0,15 %).

En tanto, cerraron en terreno positivo Transportadora de Gas del Norte (+4,27 %), Aluar Aluminio Argentino (+3,98 %) y Telecom Argentina (+3,94 %)

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron un promedio de 0,1 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 500 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó a 1.450 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también bajó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.432 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' también bajó y quedó a 1.435 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) tuvo una considerable bajada a 1.488,04 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.447,99 pesos por unidad.