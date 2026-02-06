La española Feria de Abril se celebrará por primera vez en Puerto Rico

El evento, que recrea la tradición y el ambiente festivo de la emblemática Feria de Abril de Sevilla, cuenta con la colaboración del Consulado General de España, la Oficina Económica y Comercial de España y la Cámara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico.

Contará con un aforo de 200 personas y estará diseñado para acercar al público puertorriqueño a la cultura andaluza y española a través de la música, la gastronomía, el arte y las tradiciones propias de esta celebración.

La Feria de Abril, que tendrá un enfoque orientado al público general y a los amantes de la cultura española, ofrecerá asimismo un espacio de encuentro entre consumidores, marcas españolas, importadores y restaurantes que deseen mostrar su vínculo con España.

En el marco de esta primera edición, se ha convocado un concurso de diseño de carteles para seleccionar la imagen oficial del evento. Las propuestas deberán reflejar de forma original el espíritu de la Feria de Abril y la fusión de ambas tradiciones.

El certamen, dirigido a residentes en Puerto Rico mayores de 18 años, busca resaltar la conexión cultural e histórica entre Puerto Rico y España.