La gran banca española gana 34.000 millones en 2025, un 7 % más, y logra un nuevo récord

Una vez más, el Banco Santander, con una importante presencia internacional, se anotó los mayores resultados y obtuvo la cifra histórica de 14.101 millones, un 12,1 % más, apoyado en la buena evolución de los ingresos y la mejora de la eficiencia.

Las cifras se conocieron inmediatamente después de que el grupo anunciara un acuerdo para comprar Webster Bank en Estados Unidos por 12.200 millones de dólares, unos 10.300 millones de euros.

Además, este grupo bancario aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones de euros, con el que el banco va retirando títulos del mercado para que aumente de esa forma la participación de cada accionista en el capital.

A continuación figura el BBVA, que obtuvo un beneficio nunca antes visto de 10.511 millones en 2025, un 4,5 % más, debido especialmente a las filiales de México y España y, en general, por el incremento de los ingresos recurrentes y de la actividad crediticia.

Esta entidad se comprometió a destinar más de 5.000 millones a la retribución de sus accionistas, un 31 % más que un año antes y la mayor cantidad de su historia.

El tercer banco con mayores resultados, CaixaBank, logró un beneficio de 5.891 millones, un 1,8 % más, impulsado por el crecimiento del volumen de negocio, con avances tanto en el crédito como en los recursos de clientes.

En el caso del Sabadell, fue el único de los seis grandes bancos que redujo su beneficio al ganar 1.775 millones, un 2,8 % menos, si bien crece un 3,4 % sin tener en cuenta los extraordinarios de 2024, apoyado en la mejora de la calidad de los activos y la reducción de las provisiones, así como el fuerte impulso del negocio en España.

Bankinter, por su parte, registró un beneficio inédito por encima de los 1.000 millones, exactamente 1.090 millones, un 14,4 % más y la mejor evolución de resultados de todo el sector, gracias al crecimiento de la actividad comercial y a la diversificación de los ingresos.

Por último, Unicaja, el sexto banco de España por volumen de activos, tuvo un beneficio de 632 millones en 2025, un 10,3 % más, impulsado por el crecimiento de las comisiones por la mayor comercialización de fondos de inversión y seguros, y la reducción de provisiones.

La entidad aprovechó para mejorar su previsión de resultados en el periodo 2025-2027 por encima de 1.900 millones de euros frente a los 1.600 millones estimados inicialmente.