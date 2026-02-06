La ONU ve una vía para los DD.HH. si Pionyang retoma el diálogo con Seúl y Washington

"¿(Tal diálogo) sería un paso significativo hacia los derechos humanos y la paz? Sí, por supuesto que podría serlo, y espero que lo sea", dijo Salmón en una conferencia de prensa celebrada en Seúl, cerrando una visita a la capital surcoreana que inició el lunes.

La relatora consideró que cualquier oportunidad para romper el aislamiento de Corea del Norte es "una vía positiva a seguir", antes de subrayar que los derechos humanos deben formar parte de ese diálogo.

Las declaraciones de Salmón se produjeron el mismo día que un alto funcionario surcoreano anticipó que podría haber un "nuevo avance" en los asuntos relacionados con Corea del Norte en una fecha próxima, según fue citado por medios locales, bajo la condición del anonimato, afirmando que se trataría de "un punto de partida para avances diplomáticos".

La Cancillería surcoreana dijo a EFE que las declaraciones publicadas del funcionario "no parecen ser incorrectas".

Poco después, la agencia local de noticias Yonhap informó de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó exenciones de sanciones para proyectos de ayuda humanitaria en Corea del Norte, citando a una fuente diplomática anónima.

"La situación general de los derechos humanos (de Corea del Norte) en los últimos 10 años no mostró ninguna mejora y, en muchos casos, se deterioró, pese a informes de algunos avances aislados, como evaluó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. el pasado septiembre", dijo Salmón.

La relatora citó, entre otros factores, el aumento de la vigilancia, las severas restricciones a la libertad de movimiento y las dificultades extremas para abandonar el país.

También dijo que sigue recibiendo señales de que Pionyang continúa aplicando la pena de muerte por consumir contenidos culturales extranjeros, lo cual contradice los compromisos asumidos por Pionyang ante la comunidad internacional.

"He mantenido muchas reuniones con funcionarios (surcoreanos) durante estos días, y expresaron su intención de trabajar con la comunidad internacional y la sociedad civil para abordar cuestiones difíciles de derechos humanos (norcoreanos)", dijo Salmón.

Sin embargo, la relatora no compartió la postura de su oficina sobre las medidas de la actual Administración surcoreana, como la suspensión de las emisiones radiofónicas a Corea del Norte, las cuales fueron criticadas en el informe de Human Rights Watch (HRW) de esta semana, que acusó a Seúl de debilitar la promoción de los derechos humanos en el régimen reclusivo.