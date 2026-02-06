La OSCE dice haber dado un primer paso para mitigar la desconfianza entre Moscú y Kiev

Así lo explicaron el presidente de turno de la OSCE, Ignacio Casis, y el secretario general de la organización, Feridun Sinirlioglu, en una rueda de prensa conjunta celebrada en el aeropuerto tras su regreso de un viaje a Moscú y Kiev, donde se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, su homologo ucraniano, Andrii Sybiha, y el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respectivamente.

"La OSCE es su organización; úsenla", fue el mensaje que llevaron a sus interlocutores en esta visita, la primera de dirigentes de la organización desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años.

Ambos funcionarios admitieron que quieren reactivar la organización como plataforma de diálogo y desbloquear así la parálisis institucional que sufre debido a la guerra en Ucrania, ya que los dos países enfrentados son miembros de la OSCE.

Destacaron como "crucial" el momento actual, marcado por las conversaciones de paz en curso entre Kiev y Moscú bajo mediación de Estados Unidos, y aseguraron que la OSCE podría desempeñar un papel clave tras un alto el fuego.

"Es en este preciso momento cuando la OSCE debe hablar con claridad (...) para explorar si la organización tiene un papel que desempeñar en el apoyo al fin de esta guerra", subrayó Cassis, quien es ministro de Exteriores de Suiza.

"Hemos recordado a nuestros interlocutores en Kiev y Moscú las herramientas que tenemos y que podríamos utilizar para supervisar una solución negociada si las partes deciden asignar un papel a la OSCE", señaló Sinirlioglu.

Ambos responsables reconocieron que las posiciones de Ucrania y Rusia siguen siendo muy divergentes, y que la desconfianza mutua es la tónica entre las partes enfrentadas, pero destacaron que fueron bien recibidos en ambas capitales y que mantuvieron conversaciones prolongadas, lo que interpretaron como una señal positiva para continuar el contacto.

"La organización cuenta con herramientas únicas en materia de reducción de riesgos, fomento de la confianza y transparencia, que deben revitalizarse para apoyar un diálogo constructivo y ayudar a reconstruir la confianza entre los Estados participantes", remarcó Sinirlioglu.

Cassis defendió la importancia de mantener un espacio inclusivo de diálogo en un momento en el que, según afirmó, la arquitectura de seguridad europea se encuentra en crisis y necesita ser repensada, una discusión para la que, considera, la OSCE está preparada.

En relación al escepticismo manifestado hoy en Moscú por Lavrov al afirmar que la OSCE se encuentra en medio de una "profunda crisis y está realmente amenazada de disolución", el diplomático suizo admitió que el ministro ruso de Exteriores ve a la organización convertida en "una herramienta de Occidente"

"Por nuestra parte, le explicamos que la única forma de que la OSCE deje de ser percibida como bloqueada es que Rusia vuelva a participar de manera constructiva en sus mecanismos", reveló.

"Miren, tenemos que ser realistas: no estamos ante un avance inminente hacia la paz total mañana mismo. Lo que estamos haciendo es preparar el terreno. Si las conversaciones en Dubái o Abu Dabi llegan a un punto donde se necesite un tercero neutral para verificar que las armas se han silenciado, la OSCE debe tener los planos listos sobre la mesa. No podemos empezar a diseñar la misión el día después del acuerdo; tenemos que diseñarla hoy. Y Lavrov no cerró la puerta a que discutiéramos ese diseño", añadió.

"En el clima actual, eso es lo máximo que podíamos esperar de esta visita y es un resultado que nos permite seguir trabajando", sentenció Cassis, quien ya al asumir la presidencia rotativa y anual de la OSCE reconoció que la invasión rusa de Ucrania representa el "mayor desafío que la organización ha enfrentado desde su creación" en 1995.

Integrada por 57 Estados, la OSCE sigue siendo, pese a sus divisiones internas, el único lugar de diálogo diplomático donde Rusia se sienta regularmente en la misma mesa con Ucrania, EEUU y otras potencias occidentales. EFE