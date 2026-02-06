La Policía de Perú refuerza la seguridad de generales tras amenazas de banda criminal

El comandante general de la PNP declaró a periodistas que la medida busca proteger a los generales Víctor Revoredo y Franco Moreno, tras constatarse las amenazas lanzadas contra ellos por un grupo criminal conocido como 'Los Pulpos'.

Revoredo es al actual jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP y Moreno dirige a la policía de La Libertad, una región norteña del país declarada en estado de emergencia desde 2024 para enfrentar el incremento de la criminalidad, vinculada con la minería ilegal en la zona.

Arriola declaró que las amenazas al parecer son difundidas por 'Los pulpos' de Trujillo, la capital de La Libertad, mediante redes sociales y comenzaron tras la captura en Bolivia de Keysi Salvatierra, la supuesta pareja del líder de esa banda, Johnson Cruz Torres, quien también es buscado por las autoridades peruanas.

Por ese motivo, se ha decidido asegurar "la integridad de todos los policías y fundamentalmente de quienes están cifradas las amenazas directas", sostuvo.

"(Vamos) a reforzar definitivamente su seguridad, la de sus familiares también, y a estar muy atentos a todo lo que se mueve en torno a estas personas, para evitar cualquier accionar de la criminalidad en respuesta a los duros golpes que se les viene dando", dijo Arriola.

El general Revoredo, quien es el jefe policial más reconocido en la actual campaña de la lucha contra la criminalidad en el país, confirmó este jueves que ha recibido amenazas directas tras los operativos que se han lanzado contra 'Los pulpos'.

El jefe policial señaló que las acciones de inteligencia señalan que estas amenazas provienen directamente del Cruz y que comenzaron tras la captura de Salvatierra, quien también es señalada como una parte importante de la banda delictiva.

"Nosotros continuamos en nuestras operaciones, nosotros seguimos y no nos vamos a detener hasta no capturar a Johnson Cruz Torres, ese es nuestro objetivo", enfatizó.

Salvatierra, de 29 años, fue trasladada el pasado 27 de enero hasta la ciudad peruana de Puno desde Bolivia, donde fue captura en cumplimiento de un pedido de un tribunal de Trujillo, donde tiene una orden de prisión preventiva por su presunta vinculación con el secuestro de una regidora (concejal) local en 2021.

La Policía peruana señala que sigue tras los pasos de Cruz Torres en coordinación con sus pares de Bolivia y Chile, ya que se considera que ha podido huir hacia esos países.

'Los Pulpos' son una organización criminal originada en los años 90 del siglo pasado en el populoso distrito de El Porvenir, en Trujillo, que en la actualidad es acusada de dedicarse a robos, secuestros, extorsiones, sicariato y minería ilegal.