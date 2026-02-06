La televisión iraní se retracta y dice que la reunión entre Irán y EEUU no ha comenzado

“Hubo una confusión e informamos de que había comenzado el proceso de las negociaciones”, dijo una reportera de la televisión estatal desde Mascate.

Las delegaciones estarán lideradas por el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, a lo largo de la jornada.

Irán insiste en que las negociaciones se llevan a cabo de manera indirecta, sin un encuentro cara a cara entre Araqchí y Witkoff, y con el ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, de intermediario.

Poco antes del encuentro, Araqchí afirmó que la República Islámica “está plenamente preparada para defender la soberanía y la seguridad nacional del país frente a demandas excesivas o aventuras”.

Las negociaciones se celebran bajo las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país persa para lo que ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.