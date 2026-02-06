Llega a Venezuela un avión con 311 migrantes repatriados desde Estados Unidos

El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Instagram que el grupo de migrantes está conformado por 262 hombres, 39 mujeres, 9 infantes y una adolescente.

El vuelo fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern, desde Phoenix, Arizona, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

En su publicación, la cartera de Estado reiteró su compromiso a "garantizar una transición exitosa" para la reintegración de los venezolanos que regresan al país.

Los migrantes fueron recibidos por la presidenta del programa Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, quien es esposa del exministro y empresario Alex Saab, una de las personas más cercanas al presidente Nicolás Maduro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su Telegram, Vuelta a la Patria indicó que este es el vuelo 108 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo a cifras del Gobierno, reportadas el miércoles por el Ministerio de Comunicación e Información, más de 20.000 personas han regresado al país suramericano en el marco de este programa.