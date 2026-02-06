Meloni y Vance analizan los últimos acontecimientos en Venezuela e Irán

El encuentro tuvo lugar antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina (norte) y contó también con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

Meloni y Vance ratificaron la sintonía entre los gobiernos de Italia y Estados Unidos y subrayaron el vínculo entre ambos países.

Asimismo destacaron "la solidez de la relación estratégica entre Italia y Estados Unidos basada en una asociación históricamente arraigada y articulada en los profundos lazos entre ambos pueblos y en una visión común sobre los principales retos globales".

La reunión ha servido también para "profundizar en los principales asuntos de política internacional", con "particular" atención en Venezuela, un mes después de la captura del presidente Nicolás Maduro, e Irán, en medio de las negociaciones con Teherán.

Además, Meloni, conocida aliada europea del presidente de EE.UU Donald Trump, y Vance trataron temas como la seguridad energética y la creación de cadenas de suministro "seguras y fiables" para los minerales críticos.

Al inicio de la reunión, el Gobierno italiano publicó un vídeo en el que se escuchaba a Meloni reivindicar ante Vance la necesidad de trabajar "juntos" por un futuro con "valores occidentales".

La reunión entre ambos se produce poco antes de la apertura de unos Juegos Olímpicos de Invierno marcados por las protestas por la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para custodiar a la delegación estadounidense.

Por otro lado, Meloni también se ha reunido en el marco de los Juegos con el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, con quien dedicó "especial atención al compromiso común de apoyar el camino hacia una paz justa y duradera para Ucrania".

El encuentro "ha confirmado el excelente estado de las relaciones bilaterales y la solidez de la asociación entre Roma y Varsovia", informó el Ejecutivo italiano.

Ambos mandatarios profundizaron en la cooperación en el ámbito económico y comercial y exploraron fortalecer la colaboración en el sector de la industria de defensa, así como reiterar la importancia estratégica de consolidar el vínculo transatlántico.

Italia acoge hasta el 22 de febrero los 25.º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milán y Cortina con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.