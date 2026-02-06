Merz rechaza diálogo con Moscú paralelo a actuales conversaciones para un fin de la guerra

"Quiero apoyar todas las conversaciones que contribuyan al objetivo de poner fin a esta guerra. Si podemos contribuir a ello desde el punto de vista europeo, lo haremos, pero sólo lo haremos de forma coordinada, sólo lo haremos de forma coordinada también con Ucrania, lo haremos de forma coordinada con Estados Unidos", declaró Merz desde la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde concluye este viernes un viaje por la región que le llevó asimismo a Arabia Saudí y Catar.

Agregó que si a partir de ahí se abren opciones adicionales, Alemania será la última en decir que no, pero garantizó que no serán "medidas individuales no coordinadas" que conduzcan a lo contrario de lo que todos quieren lograr juntos, que es el fin cuanto antes de la guerra en Ucrania, para lo cual "la llave está en Moscú", subrayó.

Resaltó la disposición, siempre, de mantener conversaciones con Rusia y recordó que en estos momento se están celebrando en Abu Dabi conversaciones trilaterales acordadas con Europa entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

"Si podemos contribuir a que estas conversaciones sean aún mejores, aún más fructíferas, lo haremos. Pero no vamos a abrir aquí canales de diálogo paralelos", reiteró.

Añadió que el hecho de que el asesor de política exterior del presidente francés, Emmanuel Macron, haya estado en Moscú, fue algo estrechamente coordinado también.

Aludió a modo de advertencia a los resultados de la visita que realizó el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a Moscú nada más comenzar la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2004 , "por iniciativa propia, sin ninguna consulta previa dentro de la Unión Europea", para mantener conversaciones en la capital rusa, "porque creía que podría lograr un éxito más rápido" que con las conversaciones que se mantenían entonces y hasta hoy.

"No quiero mantener conversaciones que conduzcan a tales resultados", dijo, al recordar que pocos días despuçes de la visita de Orbán a Moscú, Rusia llevó a cabo intensos bombardeos sobre territorio ucraniano, incluido el de un hospital infantil en Kiev.

En ese sentido, Merz reiteró que "si hay posibilidades de intensificar las negociaciones, todas las partes implicadas las están aprovechando al máximo en estos momentos", pero estos esfuerzos se topan con "la postura muy rígida de Rusia y la total falta de voluntad del presidente ruso para poner fin a esta guerra"

"Por eso estamos haciendo todo lo posible para lograr un progreso. Pero, por el momento, vemos una resistencia máxima por parte de Rusia a entablar conversaciones constructivas o incluso a llegar a acuerdos", criticó.