Multitudinario funeral para despedir a Saif al Islam Gadafi, asesinado en Libia

"Casi un millón de personas asistieron al funeral de Saif al Islam Gadafi de todas las tribus y consejos libios", declaró el portavoz del comité de rituales del funeral, Nacer Boutabel, al medio Al Hadath.

Al concluir el rezo del mediodía del viernes, miles de ciudadanos a pie y en vehículo se congregaron en el funeral al aire libre de Saif al Islam, de 53 años, segundo hijo de Gadafi y considerado el heredero político de su padre, aunque nunca ocupó un cargo oficial.

Durante el funeral, algunos ciudadanos pisaron carteles con la foto del mariscal Jalifa Haftar -que controla el este del país- y las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir cuando un grupo de participantes increparon a Ajmi al Atiri, que capturó en 2011 a Saif al Islam, y se convirtió en su aliado después de liberarlo.

La ceremonia de enterramiento comenzó en torno a las 16.00 hora local (15.00 GMT) en el cementerio, donde la Dirección de Seguridad de Beni Walid había limitado la asistencia a familiares y a un número determinado de dignatarios de dos importantes tribus, para garantizar el buen transcurso del evento.

Las autoridades libias habían alertado de "cualquier tentativa" que pudiera violentar a los familiares o a la tribu de Al Gadadifa durante el funeral.

El asesinato de Gadafi, en su residencia de Zintan (a unos 140 kilómetros de Trípoli), ha agitado la actual situación política en Libia y el presidente del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed Menfi, consideró el ataque como un acto que "socava" los esfuerzos de reconciliación nacional y la celebración de elecciones en Libia, país dividido institucionalmente desde 2014.

El analista libio, Khalil Elhassi, valoró este asesinato como "muy peligroso" y cree que "complicará aún más la escena política y social", porque Saif al Islam era "el candidato" de una parte "silenciosa" importante de los libios, con partidarios en sectores sociales y de seguridad.

Este asesinato significa "la expulsión de un actor político" de la escena, que hace temer la imposición de la fuerza "sin normas" en Libia, además de "mandar un mensaje político" a todo candidato con popularidad para que piense antes de presentarse a unos futuros elecciones, explicó a EFE Elhassi.

Sobre Saif al Islam pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por sus implicaciones en crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones populares que pusieron fin a más de cuarenta años de poder de Gadafi en 2011.

A pesar de ser condenado a muerte por un tribunal libio en 2015 y de la orden de arresto de la CPI, Saif al Islam presentó su candidatura a los comicios presidenciales en 2021, que fueron finalmente suspendidas.

El primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Abdelhamid Dbeiba, presentó ayer jueves sus condolencias a la familia y a la tribu del difunto, y recordó que "el asesinato" nunca ha ayudado a establecer un estado ni una estabilidad, sino que ha profundizado la división y "cargado de heridas la memoria nacional", anunció en un comunicado.

La misión de la ONU para Libia (UNSMIL) condenó "firmemente" el asesinato de Saif al Islam e instó las autoridades libias a investigar "urgentemente" y con "transparencia" el crimen para identificar a los responsables y ponerlos a disposición judicial.