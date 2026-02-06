Netanyahu: jefes de seguridad se opusieron a acabar con Hamás antes del 7 de octubre

"El documento que sostengo en mi mano incluye las respuestas que di al auditor del Estado en el marco de la revisión sobre los eventos del 7 de octubre", explica el líder israelí en un vídeo publicado en su cuenta de X.

La reunión con Englman, según detalla Netanyahu y que ahora ha difundido, tuvo lugar en su oficina en Jerusalén el pasado 25 de diciembre y se prolongó durante cuatro horas.

"El auditor también me preguntó y le respondí; también me referí a mi conducta y a las decisiones que tomé, y a mi actuación ese día, el 7 de octubre", indica.

Netanyahu sostiene que el documento presentado al auditor incluye "transcripciones de discusiones de seguridad y muchos documentos a lo largo de 12 años, desde la Operación Margen Protector hasta la mañana del 7 de octubre".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el documento, el líder israelí también comparte citas que muestran a altos funcionarios de seguridad, incluido el jefe del Shin Bet, afirmando que la única posibilidad de que Hamás pueda sorprender a Israel es a través de los túneles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También el líder israelí incluye una conversación de 2016 en la que el jefe del Shin Bet, Nadav Argaman, le trasladó que matar a los líderes de Hamás, Yahya Sinwar y Mohamed Deif -ambos muertos en esta ofensiva- no provocaría el colapso del movimiento islamista.

Lo cierto es que Israel desde que inició su ofensiva en Gaza en octubre de 2023 ha asesinado a los líderes con más peso de Hamás dentro de Gaza e incluso fuera. Sin embargo y pese a estas pérdidas, el grupo palestino más de dos años después sigue controlando una parte de la Franja de Gaza.

La sociedad israelí nunca se ha sentido reparada por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien, en más de dos años, nunca ha pedido perdón directamente a las víctimas ni ha asumido ninguna responsabilidad por los errores que se cometieron antes y durante los ataques de Hamás.

Además, de que el líder israelí ha venido poniendo trabas para la creación de una comisión estatal independiente que depure responsabilidades.

El 7 de octubre de 2023 el grupo palestino Hamás lanzó un ataque inédito tras infiltrarse en territorio israelí en el que murieron 1.200 personas y fueron secuestradas otras 251, entre ellas mujeres y niños.