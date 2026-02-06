Nicaragua excarcela a exmilitar nicaragüense condenado por "traición a la patria"

El defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más Yader Valdivia dijo a través de un audio enviado a los medios que el militar en retiro fue liberado en la víspera, horas después de que el embajador de Estados Unidos en la OEA, Leandro Rizzuto, denunciara ese tipo de excarcelaciones bajo el argumento de que "el arresto domiciliario no es libertad".

El Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha informado sobre la excarcelación del militar en retiro ni se ha pronunciado sobre la crítica de Estados Unidos.

El defensor de la ONG humanitaria explicó que ellos han acompañado a la familia de Rivas Reed desde su detención el 17 de mayo de 2025, "cuando fue detenido arbitrariamente por la policía tras una redada en el departamento (provincia) de Matagalpa (norte), en el contexto de detenciones de otros exmilitares".

El exmilitar nicaragüense, que tiene 62 años y es crítico con el Gobierno sandinista, fue sentenciado por delitos considerados "traición a la patria".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Valoramos de forma positiva su excarcelación debido a su situación de salud; sin embargo, reafirmamos que la libertad no puede ser parcial ni condicionada: exigimos su libertad incondicional y la liberación de todas y todos los presos políticos", demandó el Colectivo Nicaragua Nunca Más.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En junio del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del militar en retiro tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.

Otros militares en retiro que están bajo custodia y son considerados presos políticos por los organismos humanitarios son Carlos Brenes, Víctor Boitano, Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".