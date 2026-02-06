"On vous croit", "Kika" y los Dardenne dominan las nominaciones en premios del cine belga

El primer largometraje de ficción de Devillers y Dufeys encabeza la lista con once candidaturas, incluidas las de mejor película, mejor dirección, mejor guion y mejor ópera prima, consolidándose como la gran favorita de esta decimoquinta edición.

La cinta explora la travesía de una mujer que se enfrenta a un sistema judicial frío y burocrático cuando intenta mantener la custodia de sus hijos tras acusar de violación a su expareja.

Le sigue "Kika", con ocho nominaciones, entre ellas a mejor película y mejor dirección, mientras que "Jeunes mères", de los veteranos Dardenne, suma siete candidaturas tras su paso por el Festival de Cannes, confirmando una vez más el peso del dúo en el panorama cinematográfico europeo.

Entre las producciones más destacadas figuran también "L'intérêt d'Adam", de Laura Wandel, y "Maldoror", de Fabrice Du Welz, ambas con seis nominaciones, en una edición marcada por el protagonismo del cine social y los relatos centrados en conflictos personales e institucionales.

En el apartado interpretativo, compiten por el premio a mejor actriz Mara Taquin, Bérangère McNeese, Myriem Akheddiou y Lubna Azabal, mientras que Jean-Benoît Ugeux, Arieh Worthalter y Yannick Renier figuran entre los aspirantes a mejor actor.

En la categoría de mejor película extranjera en coproducción están nominadas "Alpha", de la directora francesa Julia Ducournau; "Flow", del letón Gints Zilbalodis; "Muganga - Celui qui soigne", de la francesa Marie-Hélène Roux, y "Vermiglio", de la italiana Maura Delpero.

En total, 46 producciones -entre largometrajes, cortometrajes y series- han recibido al menos una nominación para la ceremonia que se celebrará el próximo 7 de marzo en Bruselas.