Pakistán vincula con Afganistán al autor del atentado con 31 muertos en Islamabad

"Fue un atentado suicida. El atacante no era ciudadano afgano, pero se han revelado los detalles de cuántas veces había visitado Afganistán", declaró a los medios el ministro de Estado para el Interior, Talal Chaudhry, en el lugar del ataque.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, afirmó que quienes matan a los fieles en la mezquita son "enemigos tanto de la religión como de la patria" y aseguró que se ha demostrado que el terrorista implicado "iba y venía de Afganistán".

Asif vinculó la acción a una supuesta estrategia de la India de utilizar aliados externos para desestabilizar el país tras los enfrentamientos entre ambos países en mayo. "Tras una humillante derrota, la India lucha ahora a través de sus aliados. Ya no tiene el coraje para una guerra directa", aseveró el ministro.

"El Estado responderá a esta opresión con toda su fuerza", afirmó el ministro de Defensa en su cuenta de X, donde también señaló que se están descubriendo hilos de una supuesta alianza entre los servicios de inteligencia indios y los talibanes.

Pakistán denuncia de forma recurrente que el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), también conocido como los talibanes paquistaníes, de orientación suní y considerados ideológicamente cercanos a los talibanes afganos, utiliza suelo afgano como santuario y recibe apoyo logístico de India para intensificar su ofensiva en territorio paquistaní.

Sin embargo, el grupo insurgente negó la autoría del atentado. "La explosión no tiene nada que ver con el Tehreek-e-Taliban Pakistan. Los objetivos del TTP están claros: son las instituciones de seguridad y sus colaboradores", difundió el portavoz del grupo, Muhammad Khorasani, en un comunicado por Telegram.

El ataque, que tuvo lugar durante las oraciones del viernes, ocurre en un momento de repunte de la violencia militante en el país, tras el atentado que el pasado noviembre dejó 12 muertos en un complejo judicial de la capital.

Hasta el momento, ningún grupo ha reclamado la autoría del atentado.