Panamá y Emiratos Árabes Unidos firman en Dubái un memorándum sobre consultas políticas

Ambas autoridades abordaron "temas estratégicos orientados al fortalecimiento de los lazos comerciales, la potenciación de las inversiones y la consolidación de un marco legal que fomente la inversión extranjera directa entre Panamá y Emiratos Árabes Unidos", detalló la información oficial.

En esa reunión entre ambos ministros, Zayed Al Nahyan señaló "el interés en que Panamá pueda servir como interlocutor y puente en su aproximación con el Mercosur (al que el país centroamericano pertenece como Estado Asociado desde diciembre del 2024) y en ampliar acciones a través de Panamá con Estados del Caribe".

Martínez-Acha inició esta semana en Dubái una gira por los países del Golfo Pérsico con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, promover oportunidades de cooperación en áreas estratégicas y participar en los debates de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 y la Décima Conferencia Internacional de Cooperación de la Asociación de Estados del Caribe, organismo del cual Panamá ostenta actualmente la presidencia pro témpore.

Durante esa visita en Dubái, Martínez-Acha también se reunió con el presidente de Emirates Airlines, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, para abordar una posible ruta directa entre Ciudad de Panamá y Dubái operada por esa aerolínea.

La gira concluyó este viernes y ahora el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá se dirige hacia Catar, la segunda parada de su misión oficial por el Golfo Pérsico que lo llevará también a Arabia Saudita.

Panamá y Emiratos Árabes Unidos mantienen relaciones diplomáticas el 9 de marzo de 1993, con una embajada emiratí en Ciudad de Panamá y un consulado panameño en Dubai.