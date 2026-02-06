París se reserva "todas las opciones" sobre alto cargo de un exministro cercano a Epstein

"Mi prioridad es, por supuesto, garantizar el buen funcionamiento, la continuidad y la integridad del Instituto del Mundo Árabe. Por ello, he convocado a su presidente para responder a preguntas sobre asuntos que le conciernen (...) Y me reservo todas las opciones respecto a la continuación de su mandato", dijo Barrot al ser preguntado sobre el caso de Lang en una rueda de prensa en Beirut, donde se encuentra de visita oficial.

El contenido de los llamados 'papeles Epstein', para el jefe de la diplomacia francesa, "no tienen precedentes y son extremadamente graves", por lo que "exigen una investigación rigurosa y exhaustiva".

"Esta es una labor que corresponde a los tribunales judiciales, no a los tribunales de prensa", consideró Barrot, que cursó la convocatoria de Lang nada más regresar de su actual gira por Oriente Próximo.

Objeto de fuertes críticas desde que se revelaron sus vínculos de relación y negocios con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, Jack Lang descartó esta semana dimitir de su puesto en la prestigiosa institución porque se siente "blanco como la nieve" en este asunto.

Fuentes cercanas al presidente francés, Emmanuel Macron, dijeron anoche que el jefe de Estado considera que el exministro de Cultura debería "reflexionar sobre la institución" del Instituto del Mundo Árabe, mientras las peticiones de dimisión se han multiplicado en los últimos días, incluso desde las filas socialistas.

Citado en múltiples correos electrónicos presentes en los tres millones de nuevos documentos hechos públicos el 30 de enero por el Departamento de Justicia estadounidense, Lang afirmó no haber tenido "nunca" conocimiento de los antecedentes penales del empresario en el momento de su relación, pese a que cuando se conocieron ya había sido condenado por prostitución de menores.

Lang, de 86 años, insistió esta semana en que "ni un céntimo" del dinero de Epstein acabó en su "bolsillo" ni en el de su hija Caroline, que el lunes sí anunció que dimitía como delegada general del Sindicato de la Producción Independiente.

Interrogado sobre el hecho de que su nombre, como el de su hija Caroline, figuraban en los estatutos de una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal creada por Epstein, y que tenía 1,4 millones de euros aseguró que se enteró con la publicación de esta nueva serie de documentos sobre el magnate.

La empresa Prytanee LLC. fue creada en 2016 por su hija Caroline y el magnate inmobiliario, quien fue arrestado en julio de 2019 por tráfico sexual y se suicidó unas semanas después en su celda.

Sí que estaba al corriente de que Epstein había puesto cerca de 58.000 dólares en una asociación creada por el entorno de Lang para hacer una película sobre su labor en los gobiernos del presidente socialista francés François Mitterrand entre los años 1980 y 1990.

De hecho, admitió que fue él quien pidió al productor y financiero que pusiera dinero para esa película, que está "casi terminada".

A su juicio, ni eso ni su "ingenuidad" sobre Epstein justifican su dimisión del Instituto del Mundo Árabe, un organismo oficial francés que busca promocionar la cultura de los países del mundo árabe.