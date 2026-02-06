Perú cancela un contrato con Francia para carreteras por casi 8.000 millones de dólares

Provías Nacional, la oficina del Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargada de la infraestructura vial del país, comunicó la resolución del contrato de asistencia con PMO Vías, la oficina francesa creada para cumplir con el contrato, al aducir supuestos actos de corrupción y malas prácticas, de acuerdo a una carta publicada en distintos medios.

El contrato de gobierno a gobierno había sido firmado en 2021 con la idea de que empresas francesas se hiciesen cargo de la gestión de estos proyectos de infraestructura y diesen asistencia a Provías Nacional para sacar adelante las licitaciones de las obras, de modo que se evitase la posibilidad de corrupción en estos procesos.

PMO Vías, enfocada en el manejo de contratos, revisión de estudios, licitaciones, liberación de terrenos e interferencias y transferir conocimiento y legado, confirmó en un comunicado que las autoridades peruanas rompieron el contrato de manera inesperada y sorpresiva.

La oficina francesa señaló que "esta decisión carece de sustento técnico y jurídico, pues se basa en argumentos no vinculados a las operaciones de PMO Vías en Perú y relacionados con supuestos hechos ocurridos años antes de la firma del G2G, en otros países y en proyectos totalmente distintos, para los cuales no existen decisiones judiciales ni arbitrales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los gestores de los proyectos señalaron también que "esta actuación pone en riesgo la estabilidad de compromisos establecidos entre las partes y el trabajo conjunto durante casi cinco años", justo cuando las obras están a punto de adjudicarse, lo que "amenaza con afectar el desarrollo de proyectos de infraestructura de gran importancia en el país".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"PMO Vías rechaza enfáticamente la comisión de cualquier tipo de acto de corrupción y reafirma su compromiso con Perú, sustentado en años de trabajo, transparencia, integridad y resultados, así como cualquier señalamiento que afecte injustificadamente su reputación institucional", indicó en su comunicado.

En cambio, Provías Nacional adujo en una información difundida que, si bien se ha resuelto el contrato, el acuerdo de gobierno a gobierno sigue activo y que están en conversaciones con PMO que "continuarán en el transcurso de los siguientes días".

La Nueva Carretera Central, presupuestada en 24.500 millones de soles (unos 7.286 millones de dólares), está diseñada para conectar a la capital Lima con el centro del país atravesando la cordillera de los Andes, con una autopista de 185 kilómetros de longitud y dos carriles por sentido, para descongestionar la actual Carretera Central, saturada con solo un carril por sentido.

Mientras, la Vía Expresa Santa Rosa implica la construcción de un viaducto elevado de 3,6 kilómetros de longitud desde la Costa Verde de Lima hasta la nueva terminal del aeropuerto que sirve a la capital peruana, lo que incluye la construcción de un puente sobre el río Rímac que debía estar listo desde el año pasado, y cuyo presupuesto total bordea los 600 millones de dólares.