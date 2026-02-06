Perú expresa su "malestar" a México por mensajes en redes de ex primera ministra asilada

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que "se tomó contacto con las autoridades mexicanas para transmitirles" el "malestar por tales acciones, al amparo de lo previsto en el artículo XVIII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954".

"El Gobierno peruano ha recibido la confirmación de que los referidos mensajes y grabaciones han sido retirados de las redes sociales, así como de que esas situaciones no se repetirán en el futuro", anunció la Cancillería.

Chávez, quien permanece en la residencia mexicana en Lima desde noviembre pasado, publicó la semana pasada un video en sus redes sociales en el que aparece junto a su madre, Herminia Chino, quien es candidata al Senado por el partido centroderechista Podemos Perú en los comicios generales de abril próximo.

Ese mensaje, en el que Chávez anuncia que su madre viajará a Tacna, su ciudad natal, fue considerado por algunos medios y políticos peruanos como "una burla" al Poder Judicial peruano e incluso al asilo que le ha concedido México.

La ex primera ministra del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ha sido condenada a once años y cinco meses de cárcel por el delito de rebelión, al igual que el exmandatario, a raíz del fallido intento de golpe de Estado de 2022, pero días antes de la lectura de la sentencia ingresó a la Embajada de México, donde recibió asilo diplomático.

Esto llevó a Perú a romper las relaciones con México a todo nivel, expulsando a la agregada de negocios que estaba a cargo de la delegación mexicana en Lima.

Desde entonces, Chávez se mantiene en el lugar a la espera de que el Gobierno peruano le otorgue el salvoconducto para salir del país, pero el Gobierno de transición, que preside el derechista José Jerí, ha planteado modificaciones a la Convención de Caracas, que regula el asilo político, para evitar su eventual uso para rehuir a la justicia.

El pasado 26 de enero, el ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, confirmó que Brasil se ha hecho cargo de la custodia de la Embajada de México en Lima, tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Perú, y dijo que esa medida no afecta "en nada" la situación de Chávez.