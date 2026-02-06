Policía británica registra dos propiedades vinculadas a Mandelson por revelaciones Epstein

La Policía ha confirmado en un comunicado que la Brigada central de delitos especiales "está procesando las órdenes de registro en dos direcciones (...) relacionadas con una investigación en curso sobre mala conducta en un cargo público de un hombre de 72 años".

Todos los medios han adelantado que se trata de Mandelson, que esta semana ha causado una de las crisis más graves al Gobierno laborista de Keir Starmer.

La policía ha precisado que la persona objeto de sus investigaciones "no ha sido arrestada".

Las dos propiedades vinculadas con Mandelson se encuentran en el barrio londinense de Camden y en la ciudad de Wiltshire (suroeste de Inglaterra).

Los llamados "papeles de Epstein" han revelado esta semana la estrecha relación del millonario con Mandelson, continuada en el tiempo aun después de su condena por incitar a la prostitución de una menor, y que incluyó la revelación de documentos confidenciales del Gobierno británico en su época de ministro con el aparente fin de ayudarle en sus inversiones.

El primer ministro Starmer ha sido cuestionado por su falta de criterio al haber nombrado a Mandelson embajador británico ante Estados Unidos entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, ante lo que él ha replicado que desconocía el alcance de su relación con Epstein y la gravedad de sus presuntos delitos.

Mandelson ha sido apartado esta semana del Partido Laborista -en cuyo aparato llegó a tener un gran poder e influencia- y de la Cámara de los Lores, aunque por las particularidades de la ley británica aún conserva el título de 'lord' que le concedió la reina Isabel II.

El 'affaire Mandelson' ha ocupado la actualidad de los medios británicos durante toda la semana, y numerosos comentaristas han destacado que si se desvelan todas sus comunicaciones a lo largo de sus años como diputado, ministro laborista, comisario europeo y embajador en Washington, podría arrastrar en su caída a buena parte de la clase política británica.