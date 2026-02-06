Reos limpiarán escuelas para reducir sus condenas en Paraguay

"El trabajo se va a circunscribir a estas dos primeras semanas de febrero antes del inicio de clases, para entregar estas instituciones en condiciones", dijo Nicora tras lanzar oficialmente el programa para 35 instituciones educativas de la capital del departamento Alto Paraná, Ciudad del Este, que hace límite con la urbe brasileña Foz de Iguazú.

De acuerdo con el funcionario, el inicio del programa contempla el trabajo de 40 reos "en distintas cuadrillas" de limpieza, que serán vigilados por funcionarios policiales y otros miembros del Estado.

"Los perfiles seleccionados pasan por filtros rigurosos de conducta, de buen tratamiento y del hecho punible por el cual están cumpliendo condena, no cualquier perfil va a ser candidato para trabajo comunitario", agregó el ministro para atajar las aprehensiones que, dijo, podrían surgir en la ciudadanía.

Este programa es posible, indicó Nicora, gracias a la reforma de diciembre pasado de la Ley de Ejecución Penal, que estableció la figura de la redención por el cumplimiento de estudios o trabajos comunitarios.

Con la reforma, el "día de redención" se estableció por la suma de ocho horas acumulables de actividad. Los condenados por delitos como terrorismo, crímenes de lesa humanidad y secuestro quedan automáticamente excluidos de este beneficio.

El ministro también dijo que el programa, que tiene por nombre 'Servicio que Reconstruye', tiene "cero costo operativo" para el Gobierno paraguayo y la ciudadanía.

"Lo que se pone a disposición es mano de obra deseosa de trabajar, de aprender y de salir adelante y, en un círculo virtuoso, reducir el tiempo de condena dentro del sistema penitenciario para estas personas", señaló Nicora.