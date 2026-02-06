Representante de ONU-DH dialoga con fiscalía de México sobre protocolos de investigación

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- El representante de la ONU-DH en México, el uruguayo, Humberto Henderson, se reunió este viernes con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, para dialogar sobre los protocolos de investigación en materia de personas defensoras, periodistas, desapariciones, feminicidios y sobre la relevancia de trabajar con las fiscalías estatales.