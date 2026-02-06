Reunión entre responsables de Damasco y las FSD para abordar la implementación del acuerdo

"La Comandancia General de nuestras fuerzas recibió a una delegación del Ministerio de Defensa del Gobierno sirio, como parte de la implementación de los términos del acuerdo del 29 de enero y del proceso de integración. Todavía continúan las conversaciones al respecto", explicaron las FSD en su cuenta de X.

Según la agencia oficial de noticias siria, SANA, los representantes de Damasco estuvieron encabezados por el jefe de Operaciones del Ejército, general de brigada Hamza al Hamidi, y la reunión tuvo lugar en la provincia nororiental de Al Hasakah, parte de las zonas que están siendo integradas en las estructuras estatales.

Hace una semana, las partes anunciaron un pacto para la integración de las áreas hasta ahora en manos de los kurdosirios en el norte y noreste del país, lo que incluye la adhesión de las instituciones locales autónomas al sistema nacional y de cuatro brigadas conformadas por miembros de las FSD en el Ejército sirio.

Durante las conversaciones en Al Hasakah, los asistentes debatieron sobre los procedimientos para la integración de esas nuevas brigadas en las filas gubernamentales, uno de los puntos más sensibles, así como la implementación de otras estipulaciones del pacto aún pendientes, según SANA.

Por su parte, el Ministerio de Defensa apuntó en un comunicado que su delegación visitó una serie de posiciones militares en la provincia junto a responsables de la alianza liderada por kurdos.

Damasco y los kurdosirios buscaban una fórmula para unificar el territorio nacional desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, pero aún prevalecían los desacuerdos en varios aspectos hasta que a comienzos del pasado enero estallaron intensos choques armados entre ellos.