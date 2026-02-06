Rusia efectúa el primer lanzamiento de sondas militares al espacio de 2026

El mando militar ruso indicó en una nota publicada en Telegram que el cohete portador fue lanzado "exitosamente" este 5 de febrero a las 21:59 hora local de Moscú (19:59 GMT) y publicó el vídeo del lanzamiento en el sistema de mensajería ruso MAX.

Se trata del primer lanzamiento de este tipo de 2026, tras el efectuado el pasado 25 de diciembre.

"El lanzamiento del cohete portador y la puesta en órbita de los artefactos espaciales en la órbita prevista se llevaron a cabo con normalidad. Tras el lanzamiento el cohete portador de clase media Soyuz-2.1b fue seguido por los medios del complejo de control automatizado terrestre del Centro Espacial Guerman Titov", informó Defensa en un comunicado citado por la agencia TASS.

Tras ser colocados en órbita, los artefactos fueron puestos bajo control de las unidades espaciales de las Fuerzas Aeroespaciales rusas.

"Se estableció comunicación telemétrica estable con los artefactos espaciales, sus sistemas funcionan normalmente", zanjó el mando militar ruso.

Rusia, cuyo programa espacial ha sufrido no pocos reveses en los últimos años, ha llamado en numerosas ocasiones a Estados Unidos a prevenir la militarización del espacio exterior.