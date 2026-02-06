Rusia: "No hemos visto ninguna invitación oficial de EEUU" para negociaciones de desarme

En esta reunión, el embajador ruso ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Gennady Gatilov, preguntó al representante de Estados Unidos si traía con él una invitación formal "para iniciar negociaciones sin condiciones previas".

Agregó que esto solo podría considerarse en caso de que se creen "las condiciones adecuadas" para entablar "un diálogo amplio", en el que sostuvo que también deberían participar Francia y el Reino Unido, dos países nucleares y aliados de Estados Unidos en la OTAN, y no solo China como lo reclama Estados Unidos.

"Necesitamos una base para normalizar las relaciones de Estados Unidos y Rusia, y resolver contradicciones fundamentales en el ámbito de la seguridad", indicó.

Sobre la decisión de Rusia de suspender su participación en el START III a principios de 2023, Gatilov sostuvo que su país "se vio forzado" a ellos por las constantes violaciones de Estados Unidos.

Con respecto al futuro inmediato, el diplomático aseguró que aunque ni Rusia ni EE.UU. están obligados a las restricciones que imponía el expirado tratado, "tenemos la intención de actuar forma responsable y equilibrada".