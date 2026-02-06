Trump propuso poner su nombre a aeropuerto en Washington y Penn Station en Nueva York

La propuesta habría sido trasladada por parte de funcionarios de la Administración al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en el marco de las conversaciones para reactivar unos 16.000 millones de dólares destinados al túnel ferroviario bajo el río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey.

Schumer habría rechazado la idea, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el medio Politico, al considerar que el presidente podía restituir en cualquier momento la financiación del proyecto si él quisiera.

La Casa Blanca no ha comentado públicamente estas informaciones.

Por su parte, los estados de Nueva York y Nueva Jersey demandaron el martes al Gobierno federal para forzar el restablecimiento inmediato de los recursos.

El pasado octubre, el Departamento de Transporte congeló 18.000 millones de dólares en fondos que afectan a este desarrollo ferroviario llamado Project Gateway y a otros planes de infraestructura al considerarlos sujeto a políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de los gobiernos demócratas.

Desde su retorno al poder en enero de 2025, la Administración Trump le ha declarado la guerra a los programas DEI.

Las fiscalías interpusieron la demanda el martes por la noche en un tribunal de Nueva York y reclamaron a un juez una orden que impida al Departamento de Transporte mantener los fondos congelados, con las principales autoridades de los dos estados advirtiendo de la pérdida de empleos y la suma de costes que afrontan.

El Gateway, considerado clave para el corredor ferroviario noreste, prevé un nuevo túnel y la modernización de la infraestructura existente bajo el Hudson. Según medios, la paralización del proyecto podría dejar sin empleo a aproximadamente 1.000 trabajadores.