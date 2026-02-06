UE destinará 123,3 millones de euros de ayuda humanitaria para América Latina y el Caribe

Parte de esa asistencia servirá también para "reforzar la preparación y la respuesta ante desastres", dada la alta exposición de la región a los peligros naturales, indicó la misma institución.

El anuncio de Bruselas se produce "en un año de reducción de la ayuda mundial", cuando la UE "apuesta por la solidaridad, prestando ayuda vital y respetando el derecho internacional humanitario", señala el mismo comunicado.

La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, explicó que la Unión Europea "apoya firmemente a las personas más vulnerables de América Latina y el Caribe, donde las crisis en países como Venezuela, Colombia y Haití continúan profundizándose".

"Cuando visité Colombia el pasado noviembre, conocí a personas obligadas a huir de sus hogares y comunidades que luchan por sobrevivir a conflictos, desplazamientos y desastres naturales cada vez más frecuentes. Vi cómo la ayuda humanitaria de la UE proporciona alimentos, agua, refugio y suministros médicos a personas en sus momentos más difíciles", señaló.

La comisaria añadió que la financiación anunciada ayudará asimismo a "salvar vidas al reforzar la preparación ante desastres en una región expuesta a huracanes, inundaciones y terremotos" algo que ella vio con claridad en Jamaica tras el huracán Melissa, donde "la preparación marcó una diferencia real para miles de familias".

América Latina y el Caribe se enfrentan a complejas crisis humanitarias impulsadas por factores como conflictos armados, violencia generalizada, inestabilidad política, desplazamientos, crisis socioeconómicas y riesgos ambientales.

Hasta 21 millones de personas se encuentran desplazadas forzosamente en la región, con acceso limitado a servicios esenciales como la atención médica y la educación.

Además, la inseguridad alimentaria está en aumento, mientras que las operaciones humanitarias se están reduciendo a nivel mundial debido a los recortes de financiación.