Vladimiro Montesinos, mano derecha de Fujimori, seguirá en cárcel peruana hasta 2037

Montesinos, de 80 años, está detenido desde junio de 2001, cuando fue capturado en Venezuela, y actualmente se encuentra recluido en la Base Naval del Callao, custodiada por la Marina de Guerra, donde cumple varias condenas, la más larga de 25 años.

La Corte Suprema aceptó el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y anuló una sentencia emitida en 2024 por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que daba por compurgada la pena de 19 años y 8 meses de prisión impuesta al exasesor político por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, a cargo del grupo militar encubierto Colina en 1992.

En La Cantuta fueron asesinados nueve estudiantes y un profesor, y en Pativilca asesinaron a seis personas, en el marco del conflicto armado interno contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

En un inicio, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional había considerado la condena como "compurgada" (ya cumplida) porque Montesinos está en prisión desde enero de 2001, y en este caso aceptó la "autoría mediata" (con dominio del hecho) de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Fiscalía apeló este fallo al argumentar que el tribunal "no tuvo en cuenta la naturaleza de los delitos juzgados y el concurso de estos para efectuar un correcto cómputo de la pena", además de que Montesinos está preso desde 2001 pero por otros procesos penales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto fue acogido por la Corte Suprema, que determinó ahora que el cómputo de la pena fue realizado de manera incorrecta y dispuso su reformulación conforme a los criterios legales correspondientes, de modo que se extienda hasta el 30 de septiembre de 2037.

En vistas a lograr beneficios penitenciarios que le permitiesen incluso salir en libertad este año, Montesinos se había inscrito desde la cárcel hace un año al partido político Por Amor al Perú, de cara a los comicios generales de abril, pero este no llegó a registrarse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).