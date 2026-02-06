Zelenski anuncia cambios en las Fuerzas Aéreas tras quejarse de fallos en algunas regiones

En su tradicional discurso nocturno a la nación, el mandatario dijo que "habrá cambios de personal, por ahora en algunas regiones y unidades, especialmente en lo relacionado con la defensa contra los (drones) Shahed rusos".

Zelenski sostuvo que el componente de defensa aérea de corto alcance, el que debe contrarrestar drones suicidas, "debe funcionar mucho mejor" y no se deben "permitir los problemas que existen actualmente" a la hora de neutralizarlos.

"En algunas direcciones, las líneas de defensa están mejor establecidas, en otras aún hay que trabajar mucho y de manera intensa", explicó.

Previamente consideró "insatisfactorio" el trabajo de la Fuerza Aérea en algunas regiones ucranianas.

Este viernes la Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte diario de que había interceptado 297 drones de un total de 328 con los que Rusia atacó Ucrania durante la noche. Moscú lanzó 200 drones de ataque Shahed.

Sin embargo, se registraron impactos de 22 drones en 14 lugares.