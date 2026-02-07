El general ruso que sobrevivió a un atentado recobra la consciencia

"La operación salió bien. Tras ella, se le indujo un coma, ahora despertó y se encuentra consciente. Ahora mismo podemos decir que su vida no corre peligro", declaró una fuente cercana a la agencia TASS.

Por otro lado, el diario Kommersant afirma que las autoridades policiales detuvieron a dos sospechosos que están siendo interrogados.

Alexéyev, segundo al mando de la inteligencia militar rusa, fue tiroteado este viernes después de que esta misma semana su jefe, Ígor Kostiukov, al frente del Directorio Principal del Alto Estado Mayor (GRU), se reuniera en Abu Dabi con las delegaciones ucraniana y estadounidense para negociar una posible paz en Ucrania.

Recibió varios disparos en abdomen, brazo y pierna en su domicilio en Moscú, según la prensa rusa, que apunta a una persona disfrazada de mensajero, que podría ser una mujer.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a Ucrania de estar detrás del crimen con el objetivo de torpedear las negociaciones de paz en las que su jefe encabeza la delegación rusa.

El atentado contra Alexéyev se suma a una larga lista de ataques contra altos mandos militares rusos, con el último en diciembre, cuando el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.

El general es responsable de los grupos mercenarios que prestan sus servicios paramilitares internacionalmente.

También es conocido porque negoció con el líder del grupo de mercanarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, cuando este se amotinó en junio de 2023 y, de hecho, tomó las guarniciones militares de la ciudad rusa de Rostov, de un millón de habitantes.

El portal independiente The Insider señala que el general jugó un papel importante en la organización de la infructífera inicial invasión rusa de Ucrania en 2022.