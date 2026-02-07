El Gobierno de Perú aprueba solicitar la extradición de tres peruanos detenidos en España

La decisión fue tomada por el Consejo de Ministros, tras una propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH), que recordó que Marín Morón es acusado de integrar la organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción'.

El Gobierno informó el pasado 5 de noviembre que el hombre había sido capturado en España "tras un paciente trabajo de inteligencia" y la coordinación de la Policía Nacional del Perú (PNP) con la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid.

Según esa información, el detenido "sembró el terror" en populosas zonas comerciales de Lima como Gamarra, Unicachi y Las Malvinas, y estuvo "vinculado a asesinatos y múltiples extorsiones a transportistas, artistas, empresarios y comerciantes en Lima y Callao".

Marín Morón es considerado "uno de los principales secuaces" de Adam Lucano, alias El jorobado, el cabecilla de una banda criminal que ya ha sido detenido y "uno de los principales rivales" de Erick Moreno Hernández, alias El monstruo, otro cabecilla que fue arrestado en septiembre pasado en Paraguay y llegó extraditado a Perú a fines de enero pasado.

El Ministerio de Justicia también informó que el Consejo de Ministros aprobó solicitar la extradición de los peruanos Mailer Enrique Rebaza Morales, condenado por robo agravado, y Washington Estrada Almirón, condenado por robo agravado y homicidio calificado, quienes actualmente están detenidos en España.

Además, se accedió a solicitar la extradición de Juan Nelson Quispe Ccalla, detenido en Italia y requerido para cumplir una condena por el delito de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir.

"Confiamos en que las autoridades españolas e italianas accedan a entregar en extradición a dichas personas, para que así cumplan en nuestro país las condenas que la justicia peruana les ha impuesto", indicó el MinjusDH.

El Consejo de Ministros aprobó, por otra parte, solicitar a Argentina la extradición del peruano detenido Víctor Raúl Orchess Espinoza, para que sea procesado en Perú por la presunta comisión del delito de extorsión agravada, y del peruano Ángel Espinoza Achata, quien será procesado en ese país por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado.

También aceptó solicitar la extradición activa del ciudadano español y francés Vicente Monlleo Vicent, quien supuestamente se encuentra en Italia y es requerido en Perú por ser el presunto cabecilla de una organización criminal que en 2015 pretendió enviar a España 164 kilos de pasta base de cocaína.