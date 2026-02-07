El sueño de la 'dolce vita' a un euro: el fenómeno que busca salvar la Italia rural

El proyecto, promovido por numerosos municipios, permite adquirir inmuebles antiguos y en desuso a un precio simbólico de un euro, con la condición de que el comprador se comprometa a su rehabilitación integral en un plazo determinado, ya que en la mayoría de los casos se trata de construcciones destinadas al abandono o la demolición.

El mecanismo es, en teoría, sencillo: el propietario original cede la vivienda al Ayuntamiento del pueblo ante la imposibilidad (o la falta de voluntad) de mantenerla y este la pone a la venta por la cantidad de un euro.

Muchos compradores llegan seducidos por el romanticismo de la Italia profunda: la idea utópica de una casa de piedra en una colina olvidada, el café en la plaza donde el tiempo se detiene y un ritmo de vida pausado en mitad de la nada.

La iniciativa está activa en decena de municipios italianos, de norte a sur, e incluso en islas como Sicilia o Cerdeña. Uno de los ejemplos más destacados se encuentra en Pratola Peligna, un pueblo medieval de la región de los Abruzos (centro) que no llega a los 7.000 habitantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Mi administración heredó una situación muy crítica, también como consecuencia de lo que provocó el terremoto de L'Aquila en 2009. Nosotros cambiamos de rumbo con un fuerte impulso hacia la recuperación de inmuebles abandonados a su suerte", explica a EFE Antonella Di Nino, alcaldesa de la localidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El balance en este municipio es sumamente positivo: de los 35 inmuebles puestos a disposición en una 'vitrina' virtual, 30 ya han sido comprados y en varios de ellos los trabajos de rehabilitación ya han concluido.

Según Di Nino, el perfil predominante es el de ciudadanos extranjeros, cuyos efectos ya se perciben en la mejora del decoro urbano y en el relanzamiento de las empresas locales de construcción que participan en las reformas.

Aunque los perfiles son "extremadamente variados", la tendencia más evidente es la inversión en una casa de vacaciones por parte de compradores extranjeros que ven la segunda residencia como una oportunidad para el teletrabajo, detalla a EFE Flavio Di Stefano, de Idealista News.

Sin embargo, advierte que para repoblar realmente los 'borghi' es necesario atraer a quienes se establezcan como residentes permanentes, y no solo a aquellos que busquen cumplir su fantasía de la 'dolce vita' durante un par de meses al año.

Di Stefano también matiza que no hay evidencias claras de un "efecto arrastre" para el mercado privado local y que, de producirse, dependería en gran medida de una mejora de los servicios públicos.

Por su parte, la alcaldesa Di Nino coincide en que, aunque no es una medida definitiva, es una "solución a considerar" frente a la pérdida gradual de oportunidades": "Donde sea posible, la iniciativa debe ser promovida y apoyada", concluye.

En los últimos meses ha surgido un factor nuevo en esta estrategia de repoblación: la irrupción de creadores de contenido.

En plataformas como YouTube, TikTok o Instagram, decenas de extranjeros documentan paso a paso —y en alta definición— el proceso de compra, el laberinto burocrático y los retos de la construcción.

Para muchos de estos nuevos propietarios, la creación de contenido no es solo una bitácora personal, sino una forma de financiar la propia reforma.

Este "efecto altavoz" está logrando que pueblos que no aparecían en los mapas turísticos ahora reciban solicitudes de compra desde Estados Unidos, Brasil o Australia, situando a la Italia rural como una oportunidad para ampliar su patrimonio.