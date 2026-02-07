El tráfico ferroviario del norte italiano, gravemente ralentizado por un supuesto sabotaje

Los retrasos en la estación de Bologna han llegado hasta los 150 minutos en trenes regionales y de alta velocidad que debían llegar a grandes capitales norteñas como Turín, Milán, Venecia o Brescia, según ha confirmado el ente público 'Ferrovie dello Stato'.

La primera incidencia se ha registrado a las 8.30 hora local (7.30 GMT) con el hallazgo de unos cables arrancados en la red ferroviaria a la altura de la localidad boloñesa de Castel Maggiore.

Posteriormente se ha localizado un artefacto explosivo en las vías entre Bologna y Padua y se ha registrado un incendio en una cabina eléctrica en la estación de Pesaro.

Las autoridades, según los medios locales, lo investigan como supuestos sabotajes de origen anarquista, no como hechos aislados, y sospechan que tratan de afectar al desarrollo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina inaugurados ayer viernes.

Por esa razón, por la hipótesis de que puedan ser hechos dolosos, además de la policía ferroviaria han intervenido agentes de la Digos, la unidad policial de operaciones especiales.