Familiares de presos políticos en Venezuela exigen liberaciones con o sin ley de amnistía

"Este es un proyecto de ley que se hizo a espaldas de las víctimas, sin consultar. Con o sin ley de amnistía seguiremos exigiendo la libertad plena e inmediata de todos", manifestó Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa y militar Raúl Baduel, fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido.

Andreína Baduel -activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos- afirmó que en Venezuela "todavía hay terrorismo de Estado" y subrayó que se "tiene que conocer el horror" que asegura viven los familiares y también los presos políticos.

En este contexto, pidió que se inicie un proceso de reparación para todas las víctimas y sobre todo, subrayó, que se cumpla el principio de "no repetición".

Baduel se concentró junto a familiares y activistas a las afueras de la cárcel conocida como El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que pasará a ser "un centro social, deportivo, cultural y comercial", según dijo recientemente la presidenta encargada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Frente a la puerta de El Helicoide -que calificaron como "un centro de torturas" y pidieron se cierre y se convierta en un museo de la memoria de la "represión"-, desplegaron pancartas con fotografías de presos políticos y mensajes de "Libertad", mientras coreaban consignas y ondeaban banderas de Venezuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Previamente, familiares y activistas se congregaron en un acto religioso para pedir por la liberación de sus parientes, una actividad que contó con la participación de la Iglesia venezolana.

"La paz es fruto de la justicia. Aquí no va a haber paz hasta que haya justicia", expresó el sacerdote Numa Rivero durante la actividad, a la que estaba prevista la asistencia del cardenal Baltazar Porras, pero finalmente no pudo acudir.

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría chavista, aprobó el jueves en primera votación el proyecto de ley de amnistía impulsado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate, que será entre el martes y viernes de la próxima semana.

El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687, aunque el Gobierno niega que haya arrestados por estos motivos y asegura que cometieron delitos.