Irán critica que se pida su desarme para que Israel mantenga superioridad militar

“El régimen israelí actúa con impunidad, violando fronteras, asesinando a autoridades y ampliando su influencia en distintos frentes, mientras a otros países se les exige desarmarse o reducir sus capacidades defensivas”, denunció el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en el decimoséptimo Foro de Al Jazeera en Doha.

En este foro se debate el alcance de los cambios geopolíticos en Oriente Medio, basándose en las consecuencias de la guerra israelí contra Gaza.

Araqchí criticó que algunas naciones sean sancionadas por sus avances científicos o por fortalecer su resiliencia nacional, en lo que calificó de “imposición de desigualdad permanente”.

“Mientras Israel mantiene su superioridad militar, otros países de la región deben enfrentar restricciones, sanciones y limitaciones a sus capacidades científicas y defensivas”, sostuvo el jefe de la diplomacia iraní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así Araqchí hizo referencia a las exigencias de Washington para que Teherán limite su programa de misiles, como una de las condiciones para firmar un acuerdo que incluya la cuestión nuclear y el apoyo de la República Islámica a grupos regionales como Hizbulá del líbano, los palestinos de Hamás y los hutíes de yemen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Irán que retomó las negociaciones nucleares con Estados Unidos ayer en Mascate, Omán, asegura que las discusiones solo se centran en su programa nuclear y el levantamiento de las sanciones en su contra y que sus capacidades militares no son negociables.