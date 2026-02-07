Las fuertes lluvias causan pérdidas multimillonarias en la región española de Andalucía

Además, las autoridades han atendido 350 incidencias graves en las carreteras regionales, con daños en la red viaria valorados en unos 500 millones de euros (590 millones de dólares).

A ello se agregan otros en infraestructuras estatales como el ferrocarril y en las propiedades particulares como viviendas y empresas.

El presidente del gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, advirtió este sábado de la gravedad económica del fuerte temporal, y solicitará la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.

Las borrascas "han golpeado muy duramente al sector primario, que nos preocupa muchísimo", según Moreno, pues el 75 % de la superficie agraria está afectada.

Matizó que la cuantificación de los daños y las medidas tienen que esperar a la próxima semana, cuando haya pasado lo peor de las inclemencias atmosféricas.

La organización profesional del campo COAG alertó de unos daños "muy graves y crecientes" y añadió que la pérdida del 20 % de la producción agraria regional, según cálculos oficiales, equivaldría a más de 3.000 millones de euros.