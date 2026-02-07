Matan a un policía en una redada y suben a 36 los muertos por el atentado en Islamabad

"La redada conjunta se llevó a cabo alrededor de las 11 de la noche en el área de Dheri Katti Khel para arrestar a los presuntos facilitadores del ataque suicida con bomba en Islamabad", dijo a EFE un oficial de policía de la comisaría de la zona, Alam Zeb.

Sin embargo, se produjo un intercambio de disparos entre las fuerzas del orden y los presuntos militantes. "El subinspector adjunto Aijaz Khan fue asesinado y dos policías y un coronel del ejército resultaron heridos en el tiroteo de los militantes", añadió el policía.

La operación fue realizada de forma conjunta por militares, agencias de inteligencia y policía en la conflictiva provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP). Las autoridades afirmaron que un presunto militante también murió en el intercambio de disparos por parte de las fuerzas de seguridad.

El número de muertos tras el ataque del viernes aumentó este sábado después de que cinco heridos críticos fallecieran en el hospital, según confirmó a EFE el portavoz de la Policía de Islamabad, Taqi Jawad.

Con 36 víctimas mortales y 169 heridos, se trata del ataque más sangriento en la capital paquistaní desde el atentado contra el hotel Marriott en 2008.

El ministro de Información, Attaullah Tarar, aseguró hoy en una rueda de prensa junto a líderes religiosos chiíes que la investigación ha logrado avances significativos. "El cerco sobre ellos se ha estrechado y serán llevados ante la justicia", afirmó Tarar, que se comprometió a reforzar la seguridad en mezquitas e "imambargahs" (centros de culto chiíes).

Las autoridades paquistaníes mantienen la alerta máxima en la capital mientras prosiguen las investigaciones sobre el atacante, cuya acción fue reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).