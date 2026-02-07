México intensifica, a contrarreloj, la vacunación para frenar el brote de sarampión

Aunque durante 2025 la Secretaría de Salud de México registró el mayor número de personas con la enfermedad en Chihuahua, con 4.493 casos y 22 defunciones, en los últimos tres meses la alerta por el aumento de contagios se trasladó a Jalisco, al casi triplicar en poco más de un mes los 663 casos confirmados en todo el año pasado.

César Augusto Domínguez, director de evidencia e inteligencia en la Secretaría de Salud Jalisco, dijo a EFE que 16 personas están hospitalizadas, una de ellas en condición grave, aunque sólo han registrado dos decesos por la enfermedad, ocurridos entre octubre y noviembre de 2025.

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), México reportó 6.428 casos y 24 defunciones, la cifra más alta tanto en contagios como en muertes, seguido por Canadá, con 5.436 casos y dos defunciones, y Estados Unidos, con 2.242 casos y tres fallecimientos.

Por ello, Jalisco intensificó la estrategia de vacunación que enfrenta, además, el reto de llegar a 95 % de personas vacunadas antes de la inminente llegada de visitantes por el Mundial de fútbol 2026, de la que Guadalajara será una de las sedes.

La meta es alcanzar un millón de dosis antes de finalizar febrero, que se sumarían al millón de vacunas que se aplicaron en meses pasados, dio a conocer a medios de comunicación el Secretario de Salud de la entidad, Raúl Pérez Gómez.

Domínguez aseguró que esperan que la estrategia de vacunación ayude a contener la enfermedad lo más pronto posible, aunque ello dependerá de cómo reaccione la población.

“Las más difíciles de controlar son precisamente las variables sociales. En la medida en que la población acceda a la vacunación, esto se va a acabar mucho más rápido. Ahorita tenemos la capacidad técnica, los insumos necesarios para que la población pueda acceder (a la vacuna)”, sentenció.

Brigadas de salud han salido a las colonias más afectadas de la zona metropolitana para aplicar el biológico casa por casa o en puntos estratégicos de la ciudad.

Es el caso de Carlos Casillas, de 67 años de edad, quien recibió la vacuna en su casa en Tonalá, un servicio que ayuda a combatir la apatía o las dificultades que mucha gente tiene para acudir a su centro de salud.

“Nos están atendiendo como debe de ser y que también nosotros respondamos como familia. No ser apáticos, sino también participar con la campaña de vacunación, así nos evitamos muchos contagios”, señaló.

Domínguez consideró que la época invernal propició la intensificación del contagio, pero también reconoció que las campañas de vacunación han sido inconstantes.

“El hecho de que las coberturas de vacunación durante un tiempo prolongado no hayan estado llevándose a cabo y no se hayan completado, nos va a dejar una bolsa de susceptibles que, al correr del tiempo, es evidente que es una cantidad importante de personas que pueden enfermar y transmitir la enfermedad”, expresó.

Por su parte, Angélica Rodríguez, habitante de Tlaquepaque, uno de los municipios con más casos, afirmó a EFE que tuvo que buscar durante tres meses una vacuna para su hijo de un año, debido a que estaba escasa.

“Le tocaba la vacuna del año y no la había en ninguno (de los centros de salud), entonces tuve que buscar dónde la tuvieran, porque me decían: ‘esta semana llegan' y no llegaban, entonces empecé a buscarla en otros centros de salud hasta que la encontré”, explicó.

Además de duplicar el número de brigadas de vacunación en Guadalajara, capital del estado, la Secretaría de Salud de la entidad y la Universidad de Guadalajara se han desplegado en otros municipios con el objetivo de aplicar un total de 50.000 vacunas diarias en la entidad. EFE