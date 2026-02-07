Portugal elige a su futuro presidente entre exlíder socialista o dirigente ultradererecha

Los sondeos indican que Seguro, que fue primero seguido de Ventura en la primera vuelta de las elecciones, se erigirá como vencedor en esta segunda ronda con una ventaja holgada.

Según una de las encuestas más importantes del país, la del Centro de Estudios y Sondeos de Opinión (Cesop) de la Universidade Católica Portuguesa, publicada el martes, Seguro lograría el 67 % de la intención de voto, frente al 33 % de Ventura.

Si no se hace distribución de los indecisos, el primero lograría el 56 % de los sufragios, frente al 25 % del segundo, con un 6 % de personas que no saben o no dicen a quién apoyarán este domingo.

Seguro ganó la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 18 de enero, con 1.755.563 sufragios (31,11 %), seguido de Ventura que logró 1.327.021 (23,52 %).

Desde entonces, el exministro y exsecretario general del Partido Socialista (PS) ha recibido el respaldo de quienes fueron sus principales adversarios de centroderecha en la primera ronda de los comicios: el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el exministro conservador Luís Marques Mendes.

También le han manifestado su apoyo numerosas personalidades del mundo de la cultura, el arte y la sociedad, así como los expresidentes conservadores Aníbal Cavaco Silva (2006–2016) y António Ramalho Eanes (1976-1986), este último el primer jefe de Estado elegido democráticamente en Portugal tras la Revolución de los Claveles.

Ventura ha interpretado estos apoyos a Seguro no tanto como un respaldo a su contrincante sino como un voto en contra de su propia figura, como líder de ultraderecha.

El gobernante Partido Social Demócrata (PSD), del primer ministro Luís Montenegro, ha rehusado expresar su preferencia por Seguro o Ventura, a diferencia de la primera vuelta, cuando el jefe del Gobierno llegó incluso a participar en actos de la candidatura de Marques Mendes, que en el pasado fue presidente de esa formación política.

Por contra, el PS ha pedido el sufragio para Seguro, aunque este ha afirmado en todo momento que su carrera hacia la Presidencia es independiente y "suprapartidista".

Mañana en las urnas, los portugueses tendrán que decidir entre dos apuestas radicalmente distintas, con Ventura defendiendo una figura del presidente intervencionista y prometiendo "sacudir" el sistema político de los últimos 52 años de democracia en Portugal y Seguro abogando por la continuación y estabilidad del régimen actual.

Al igual que hizo en la primera vuelta, el exministro socialista tiene previsto pasar el domingo en la localidad donde vive, Caldas da Rainha, 91 kilómetros al norte de Lisboa, donde votará y pasará la noche electoral.

Ventura estará en Lisboa, donde acudirá a ejercer su derecho en el colegio donde suele sufragar en la zona de Parque das Nações y estará durante la noche junto a sus seguidores en un hotel de la capital.

Ambos llegan a este domingo tras una campaña marcada por los temporales que han devastado partes del país, con inundaciones, desbordamientos de ríos y numerosos destrozos, y que han causado seis fallecidos, a los que se suman otras seis muertes indirectas por haberse caído de tejados durante las reparaciones.

Los ciudadanos irán a sufragar cuando todavía está en vigor la situación de calamidad declarada por el Gobierno en más de sesenta zonas para poder movilizar más recursos frente a los temporales.

Ventura sugirió el jueves retrasar la votación a nivel nacional debido al mal tiempo y los destrozos, dado que este fin de semana pasa por Portugal la borrasca "Marta", pero la Comisión Nacional de Elecciones se apresuró a recordar que la legislación no lo permite en todo el país y que solo los alcaldes de determinados municipios pueden decidirlo en "circunstancias excepcionales".

Así, se han pospuesto durante una semana, hasta el 15 de febrero, los comicios en Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, muy afectadas por las inundaciones, así como en algunas asambleas de voto Santarém, Rio Maior, Leiria y Cartaxo, que suman un total de 67.788 electores.