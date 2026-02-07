Un muerto y seis heridos por ataques de drones ucranianos contra región fronteriza rusa

En las últimas 24 horas un hombre murió y otros seis resultaron heridos en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov en su canal de Telegram.

Las autoridades rusas comunicaron que la región fue atacada por 10 misiles y más de un centenar de drones ucranianos.

Gladkov comunicó todos los daños a la infraestructura civil registrados, incluidos centros comerciales y viviendas y vehículos de particulares.

Por otro lado, las autoridades de la ciudad de Rostov informaron de la muerte de una jovene de 19 años que resultó herida en un ataque con drones el pasado 18 de diciembre.

El Ministerio de Defensa señaló que esta noche interceptaron 82 drones ucranianos en territorio ruso, 45 de ellos en Volgogrado, a 500 kilómetros del frente de batalla.