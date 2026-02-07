Zelenski condena ataque ruso con "más de 400 drones y unos 40 misiles" a sector energético

"Más de 400 drones y unos 40 misiles de varios tipos se usaron en este ataque. El principal objetivo fue la red eléctrica y las subestaciones de generación y distribución", lamentó Zelenski en su cuenta de Telegram.

"En todas partes en las que la situación lo permite, el trabajo de rescate y reparación está teniendo lugar en los puntos del ataque ruso", agregó el presidente ucraniano.

Zelenski reconoció "daños" en varias regiones ucranianas, como en Volonia, en el noroeste y fronteriza con Polonia, en Ivano-Frankovsk, también en el oeste y donde está la frontera con Rumanía, Leópolis, que también linda con el territorio polaco, y Rivne, colindante con Bielorrusia.

El presidente indicó que en Rivne, un bloque de apartamentos fue dañado por el ataque ruso, mientras que en la región de Vínnitsia, en el centro del país y fronteriza con Moldavia, concretamente en la ciudad de Ladizhin, drones rusos impactaron en un edificio administrativo.

"También hubo ataques en las regiones de Kiev y de Járkov", precisó Zelenski, que indicó que Ucrania aún tenía activa sus defensas aéreas.

"Todos los días Rusia podría elegir diplomacia real, pero elige nuevamente los ataques. Es importante que todo el que apoya la negociación trilateral responda a esto", afirmó el presidente ucraniano, en una alusión a los recientes esfuerzos negociadores a tres bandas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

"Moscú tiene que ser desprovista de poder presionar a Ucrania con meteorología fría", abundó Zelenski, al aludir que los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, se producen en un momento en el que el frío marca la vida diaria de los ciudadanos del país invadido.

Para este sábado hay una temperatura mínima en Ucrania de hasta menos seis grados bajo cero en algunas ciudades.

Ante la persistencia de este tipo de ataques aéreos rusos contra la infraestructura energética ucraniana, Zelenski pidió más apoyo militar a sus socios internacionales.

"Necesitamos misiles para los Patriot, NASAMS y otros sistemas", dijo, antes de agradecer a los socios de Kiev que entienden la situación del país y lo apoyan.