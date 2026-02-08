Al menos cinco muertos al derrumbarse un edificio en una ciudad del norte del Líbano

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que "hasta el momento, se han rescatado ocho personas y se han recuperado cinco cadáveres, entre ellos el de un niño y el de una anciana" tras el derrumbe del inmueble, que según medios locales tenía cinco plantas y más de una veintena de personas en su interior.

El suceso tuvo lugar en la calle Siria del barrio de Bab al Tabane, uno de los más pobres de la localidad septentrional libanesa y adónde varios equipos de la Defensa Civil, la Cruz Roja y bomberos se han desplazado.

Según la ANN, los vecinos del barrio también están participando en las operaciones de búsqueda y rescate, ya que hay un número indeterminado de personas atrapadas bajo los escombros.

El medio estatal apuntó que tanto las Fuerzas de Seguridad Interna como la Policía Municipal de Trípoli han evacuado los edificios residenciales adyacentes "por temor a nuevos derrumbes", mientras que unidades del Ejército se han desplegado en la zona para "mantener a la población civil alejada del lugar".

De hecho, el presidente libanés, Joseph Aoun, ordenó a todos los servicios de emergencia que se movilizaran "para ayudar en las operaciones de rescate" y proporcionaran refugio a los residentes del edificio afectado, además de los adyacentes que fueron evacuados, según un comunicado de la Presidencia libanesa publicado en X.

Amnistía Internacional denunció en febrero de 2024 que "miles de personas" en Trípoli viven en "edificios inseguros que representan un riesgo para su derecho a una vivienda adecuada", algo que achacó a "la indiferencia del Gobierno" pese a los terremotos que en 2023 asolaron grandes partes de Siria y Turquía y dañaron edificios en el Líbano.