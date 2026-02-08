Al menos ocho mujeres heridas en un ataque ruso con misiles sobre Jersón

Según indicó en su cuenta de Telegram la administración regional de Jersón, el ataque dañó casas, tiendas y establecimientos sobre el distrito de Korabelni de la ciudad, y dejó al menos ocho mujeres heridas.

"Algunas de ellas tuvieron que ser rescatadas de los escombros. Cinco víctimas recibieron asistencia y tres fueron hospitalizadas", señaló la administración regional.

Este ataque se produjo en paralelo al bombardeo con drones en el que Rusia empleó en la noche del sábado a este domingo 101 drones, 69 de los cuales fueron derribados por unidades de la Fuerza Aérea.