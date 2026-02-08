Al menos tres muertos, dos de ellos niños, por las inundaciones en norte y oeste de Siria

La Media Luna Roja Árabe Siria informó en esta jornada de que una de sus voluntarias falleció después de que el vehículo en el que viajaba se deslizara hacia un valle en la zona de Jabal al Turkman, cordillera que se extiende a lo largo de la parte oriental a lo largo de la provincia mediterránea de Latakia, mientras los equipos atendían a emergencias por inundaciones.

Otros cuatro voluntarios de esta organización resultaron heridos de diversa consideración, según la agencia de noticias oficial siria SANA, que informó de la muerte de dos niños el sábado y del rescate de un tercero durante las inundaciones que arrasaron la zona de Ain Issa, en el norte de Latakia.

Las fuertes lluvias en el norte y el oeste de Siria han provocado inundaciones repentinas en los últimos días, inundando tiendas de campaña cerca de cursos de agua estacionales en campamentos al oeste de Idlib, lo que ha obligado a evacuaciones de emergencia y a la apertura de escuelas y refugios, según SANA.

En este contexto, el ministro de Salud sirio, Musad al Ali, y el ministro de Gestión de Emergencias y Desastres, Raed al Saleh, visitaron hoy la localidad de Jerbet al Jawz, en la zona rural de Idlib, para evaluar la situación de las familias desplazadas afectadas por las inundaciones y revisar las medidas de respuesta a la emergencia.

Las inundaciones en la zona rural de Latakia también han atrapado a civiles y cortado carreteras en varios lugares, según informaron las autoridades.