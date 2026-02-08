Antes de verse con Trump, Netanyahu avanza en Cisjordania con medidas que desafían Oslo

En un golpe de efecto previo a la visita a Washington de Netanyahu para entrevistarse este miércoles con el presidente estadounidense, Donald Trump, el gabinete israelí dio luz verde a un serie de medidas criticadas por la Autoridad Palestina y Hamás como un intento de anexión de este territorio.

Las medidas las anunciaron en un comunicado conjunto -difundido por la prensa israelí- los ministros de Finanzas y Defensa, Bezalel Smotrich e Israel Katz. Smotrich, colono y ultranacionalista, ha defendido reiteradamente la anexión de Cisjordania a Israel, una medida que Trump rechazó de lleno tras aprobar el Parlamento israelí el pasado octubre una propuesta en este sentido.

La medida más llamativa es que el Gobierno israelí ha aprobado dejar sin efecto una ley jordana de 1953, cuando Jordania administraba Cisjordania, que impide a personas no árabes comprar tierras en este territorio palestino, lo que afecta a los asentamientos ilegales de judíos colonos israelíes que el Gobierno de Netanyahu ampara y legaliza.

De acuerdo a la ley jordana, estos colonos deben recurrir a permisos de la Administración Civil -el órgano del Ejército israelí encargado de los asuntos civiles en Cisjordania- para hacerlo, lo que llevaba un proceso largo que a partir de ahora no tendrían que seguir.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Israel ha decretado que se levante la confidencialidad de los registros de las tierras en Cisjordania, con el objetivo de facilitar su venta y que los compradores contacten directamente con los propietarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Israel también ha despojado a la Autoridad Palestina de forma unilateral de poderes en materia civil en zonas de Cisjordania donde tiene estas competencias atribuidas.

Una de esas medidas es quitar al Ayuntamiento de la ciudad de Hebrón -rodeada de colonias ilegales y con colonos viviendo dentro de su ciudad vieja- sus facultades para otorgar licencias de construcción, que ahora ostentará la Administración Civil israelí.

Ello violaría el Protocolo de Hebrón de 1997 firmado entre Israel y la Autoridad Palestina, que establece que un 80 % de la ciudad está bajo control total palestino.

Y daría vía libre a Israel para decidir el planeamiento urbano de la urbe palestina, que alberga en su ciudad vieja la Tumba de los Patriarcas, lugar sagrado para musulmanes y judíos cuya competencia civil ya le arrebató Israel a su Ayuntamiento hace unos meses.

También se establecerá un gobierno paralelo local israelí para los colonos que ocupan esta ciudad palestina, uno de los motores económicos de Cisjordania.

En un enunciado genérico, los ministros israelíes anunciaron que se ampliará la competencia de Israel en áreas que están bajo control civil de la Autoridad Palestina en virtud de los Acuerdos de Oslo de 1993, concretamente en materias de "violaciones del agua, daños a sitios arqueológicos y riesgos ambientales contaminantes".

Estas medidas, alerta el diario israelí Haaretz, podrían acarrear consecuencias como el cierre de plantas de tratamiento de residuos sin otras alternativas, el sellado de pozos o el control de yacimientos arqueológicos.

Según el comunicado de los ministros israelíes, el Gobierno israelí también aprobó que Israel administrará a partir de ahora la Tumba de Raquel, un lugar sagrado para las tres religiones monoteístas ubicado en el norte de Belén, junto a Jerusalén.