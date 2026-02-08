Árabes israelíes protestan en Jerusalén pese a intentos de bloqueo policial

"Hemos acudido para presentar una carta al primer ministro (Benjamín) Netanyahu exigiendo acción inmediata contra el crimen en nuestras comunidades", dijo a EFE Jamal Zahalka, presidente del Comité de Ciudadanos Árabes de Israel, antiguo diputado de la Knéset (Parlamento israelí) y portavoz de los organizadores de la protesta.

La manifestación se organizó en forma de convoy de vehículos que se desplazaron desde distintos puntos del país, incluidas algunas localidades del norte, para denunciar el incremento de los delitos violentos y reclamar una mayor implicación de las fuerzas de seguridad para frenar la inseguridad que afecta de manera desproporcionada a la población árabe de Israel.

"Exigimos que se lleven a cabo medidas urgentes para acabar con las organizaciones criminales, exigimos que se requisen todas las armas en nuestra comunidad, exigimos que se luche contra las drogas. Las muertes de árabes israelíes no son un mero problema de nuestra comunidad, sino un problema nacional", agregó Zahalka.

El político fue uno de los pocos que logró acudir al lugar de la protesta, convocada entre los edificios del Parlamento y de la Oficina del primer ministro israelí, tras un bloqueo policial que frenó la mayor parte el convoy.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hoy, tanto ciudadanos árabes como judíos hemos acudido a protestar", dijo a EFE Ruth miembro de la organización no gubernamental 'Iniciativa de Abraham', que no quiso dar su apellido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Todos los ciudadanos de Israel merecen vivir con seguridad y sin preocuparse por sus hijos, sus amigos o sus seres queridos, y las comunidades judías también lo entienden", agregó la activista.

Ya son al menos 35 los ciudadanos árabes israelíes (o palestinos del 48) asesinados en las comunidades árabes de Israel en lo que va de 2026, lo que el presidente israelí, Isaac Herzog, calificó este jueves de "emergencia nacional".

Se conoce como árabes israelíes (o palestinos del 48) a los palestinos y sus descendientes que permanecieron en las ciudades que hoy son territorio israelí, tras la guerra árabe-israelí de 1948. Las mayores urbes son Rahat y Nazaret, y en total constituyen el 20 % de la población.

Solo en 2025, 252 árabes israelíes murieron asesinados en las comunidades árabes, una cifra sin precedentes, en parte, consecuencia de la inacción de las autoridades y la policía israelíes, a cargo del supremacista judío, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Debido a esta creciente violencia, se están produciendo protestas a favor de que se establezca una política para frenar las muertes, tras una primera protesta masiva y huelga general el pasado 22 de enero en Sakhnin, norte de Israel, en la que se congregaron más de 70.000 personas, según medios locales.

"El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, aplica, de forma deliberada, una política que pone en peligro la vida de los ciudadanos árabes", denunció Jamal Zahalka durante la manifestación de este domingo. "Ha llegado la hora de destituirlo", agregó.

El antiguo parlamentario no pudo, sin embargo, hacer entrega de su misiva al primer ministro. La Policía le impidió la entrada al edificio que alberga la oficina de Netanyahu afirmando, según pudo escuchar EFE, que los manifestantes "no podrían acceder sin una solicitud (de acceso) que siga los canales oficiales".